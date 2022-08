Calciomercato Juventus, “chiusura” ufficiale Arthur: annuncio nel post partita

Calciomercato Juventus, prosegue il tormentone Arthur: il brasiliano è al centro di molte indiscrezioni. Intanto, è arrivato un annuncio che cambia tutto.

Giorni febbrili in casa Juventus, con i bianconeri che sperano di riuscire a cedere in tempi relativamente brevi quegli esuberi dai quali poter non solo intascare un lauto tesoretto, ma che permetterebbero di abbassare in maniera drastica il monte ingaggi.

Ragion per cui oltre a Kostic, balzato in cima alla lista dei desideri della “Vecchia Signora”, che vuole chiudere la pratica entro 48 ore per evitare spiacevoli blitz a sorpresa, proseguono i contatti con il Psg per Paredes, il cui approdo all’ombra della Mole è però subordinato alla partenza di Arthur, sul quale ha da tempo messo gli occhi il Valencia. I contatti andati in scena negli ultimi giorni sembravano aver spianato la strada al ritorno in Liga del play maker brasiliano: ipotesi, però, stroncata da Gennaro Gattuso, che al termine dell’amichevole contro l’Atalanta ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito.

Calciomercato Juventus, le parole di Gattuso su Arthur

Ecco le parole di “Ringhio”: “Arthur? Ci stiamo riferendo ad un giocatore dall’ingaggio attualmente proibitivo. Un grande giocatore, certo, ma in questo momento non abbiamo la possibilità economica per acquistare questo tipo di calciatore.”

Pretattica? Può darsi, anche perché i “Pipistrelli”, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, avrebbero praticamente chiuso per la cessione di Guedes al Wolverhampton, con il club inglese che ha stracciato la concorrenza mettendo sul piatto 30 milioni più 5 di bonus.