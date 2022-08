Calciomercato, ritorno vicinissimo e Juventus a mani vuote: la formula

Calciomercato, il ritorno è vicinissimo e la Juventus rimane a mani vuote: la formula dell’ingaggio che chiude la trattativa

Allegri a mani vuote. Anche se nell’ultimo periodo, soprattutto, il calciatore era un poco rimasto indietro nelle gerarchie bianconere. La Juve è alla ricerca di un attaccante, questo lo sappiamo, uno che possa giocare sia come prima punta al posto di Vlahovic, ma che possa adattarsi anche come esterno d’attacco. Il nome che rimane caldo è sempre quello di Alvaro Morata, e chissà che non ci possano essere dei contatti importanti nell’amichevole di oggi contro i Colchoneros, ma nelle scorse settimane, anche un altro nome, è girato e parecchio dalle parti della Continassa.

Quello di Werner ha stuzzicato per molto tempo sia Allegri che Cherubini, che magari speravano pure di inserirlo nella trattativa che avrebbe potuto portare De Ligt al Chelsea prima dell’inserimento decisivo del Bayern Monaco. Poi non se ne fece nulla per il difensore olandese, che ha accettato velocemente la corte dei bavaresi con Werner che però non è mai uscito dai radar dei piemontesi. Certo, un affondo con una proposta importante non c’è mai realmente stata da parte della dirigenza della Juve che adesso sembrano proprio aver perso la pista. Soprattutto per le notizie che sono state riportato da Sky tedesco.

Calciomercato, Werner torna al Lipsia

Dovrebbe tornare al Lipsia Timo Werner, in quella squadra che lo ha fatto conoscere al calcio che conta. Un accordo sarebbe ormai ad un passo con una formula che ancora non si conosce del tutto. La sensazione, sempre secondo le notizie che arrivano dalla Germania, è che i tedeschi lo possano riprendere in prestito con diritto di riscatto. Un ritorno importante sia per il club allenato da Tedesco, sia per la Bundesliga, che si riprende un calciatore che ha dato tanto e che potrebbe in un certo senso mettere in difficoltà il Bayern Monaco nella corsa al titolo.