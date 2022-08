Calciomercato Juventus, ultim’ora Rai: Cherubini cala il pokerissimo

Calciomercato Juventus, ultim’ora Rai: Cherubini pronto a calare il pokerissimo. Altri due colpi in arrivo per la società bianconera

Cherubini è pronto a calare il pokerissimo. Già nei primissimi giorni della prossima settimana, dopo un weekend di apparente tranquillità con in mezzo l’amichevole contro l’Atletico Madrid tra poco più di un’ora. Insomma, un ultim’ora da parte del giornalista della Rai Paganini, spacca la quiete bianconera di una domenica d’agosto caldissima sì, ma nemmeno troppo per quello che abbiamo vissuto, sotto l’aspetto climatico, fino al momento.

Il direttore dell’area sportiva bianconera sarebbe disposto a chiudere altri due colpi: il primo porta il nome di Kostic, il secondo quello di Paredes. Insomma, non ci si vuole fermare in nessun modo. Anzi, si rilancia in maniera prepotente quando manca una settimana all’inizio del prossimo campionato.

Calciomercato Juventus, Cherubini pronto al doppio colpo

Insomma, due colpi che sicuramente andrebbero ad alzare in maniera decisamente importante il livello qualitativo della rosa di Allegri e che la renderebbero completa in tutti i reparti. Non ci sarebbero ovviamente più scuse, nemmeno la minima, se davvero il doppio innesto venisse piazzato, per una squadra che avrebbe quasi l’obbligo – e leveremmo il quasi – di tornare a vincere il campionato italiano. Ma soprattutto, e qui ci sembra che ci possano essere davvero poche discussioni, potrebbe realmente cercare di andare il più avanti possibile nella prossima Champions League.

La prossima stagione sarà sicuramente segnata dal Mondiale invernale. Ma questa Juve, al momento, nonostante alcune partenze importanti, appare completa in tutti i reparti. Con la ciliegina sulla torta che potrebbe arrivare anche da qui alla fine del calciomercato. Ma questo è un altro discorso è lo tratteremo più avanti.