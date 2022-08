Calciomercato Juventus, Conte lo prende e lo lascia in bianconero

Calciomercato Juventus, Conte lo prende ma può lasciarlo in prestito in bianconero. Ecco tutte l’eventualità.

Conte è vicinissimo a chiudere il laterale dell’Udinese, Udogie. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, ora al Tottenham, starebbe per chiudere l’operazione con l’Udinese.

Proprio l’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, sarebbe vicinissimo alla chiusura della trattativa con l’Udinese ma Udogie, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe rimanere ancora un anno in bianconero ma ad Udine.

Calciomercato Juventus, Udogie rimane ad Udine un’altra stagione

Il giovanissimo potrebbe infatti rimanere un altro anno in bianconero all’Udinese, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ vista anche la giovane età del profilo in questione, un altro anno in Serie A in prestito all’Udinese potrebbe essere la soluzione ideale.

Udogie è un giocatore che per lungo tempo è stato anche accostato ai bianconeri in chiave mercato ma che adesso sarebbe vicinissimo al passaggio in Premier League, sotto la guida tecnica di Antonio Conte: al Tottenham.