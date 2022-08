Calciomercato Juventus, l’annuncio che rompe il silenzio: arriva Mister X

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio che aumenta l’entusiasmo in casa bianconera e che fissa la data dell’atteso arrivo. Le ultime.

Sono previste importanti novità nelle prossime settimane in quel di Torino, soprattutto alla luce di quelle che dovranno essere le limature finali dello scacchiere da consegnare alle esperte e sagaci mani di mister Allegri in vista di un campionato che dovrà avere il sapore di catarsi e rinascita.

La strada tracciata sembra quella buona, con i tre arrivi funzionali quanto importanti e intelligenti giunti tra fine giugno e inizio luglio, in grado di corroborare la rosa e, soprattutto, ovviare alle difficoltà che sarebbero potute nascere dalle nobili uscite concretizzate a fine anno.

Calciomercato Juventus, arriva mister X: ecco la data

A Bremer, Di Maria e Pogba con ogni probabilità si aggiungerà però qualche altro elemento e non è detto che quest’ultimo arriverà solo a centrocampo. Se l’infortunio di Paul è quello che sta maggiormente suscitando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, è giusto evidenziare come manchi ancora qualcosa sia in difesa che in attacco.

Praticamente sfumato Milenkovic e in attesa di evoluzioni sul fronte Kostic, riportiamo di seguito l’annuncio di Paolo Paganini. A sua detta, infatti, entro il primo settembre potrebbe arrivare un ipotetico mister X, per il quale non è stato specificato né nome (ovviamente) né ruolo.

Nel pieno rispetto della dialettica nata tra il modus operandi della società in questi mesi e l’annuncio di Arrivabene arrivato qualche tempo fa, quando il noto dirigente annunciò di non voler fare colpi di teatro.