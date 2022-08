Calciomercato Juventus, doppio colpaccio in mediana: Roma spazzata via

By

Calciomercato Juventus, Paredes e non solo. A Torino sono intenzionati a concludere il doppio colpo in mediana, spazzando via la concorrenza della Roma.

Da settimane si è tornato nuovamente a parlare di un aspetto divenuto abitudinario all’ombra della Mole da diversi anni a questa parte e le cui voci a riguardo si erano lenite dopo l’approdo di Pogba.

Ci riferiamo chiaramente alla ricerca di un centrocampista che potesse corroborare quello che da tempo rappresentava il grande limite della squadra. L’assenza cioè di una regione mediana completa e che permettesse alla Juventus di essere alla pari di tutte le big del nostro campionato.

Investimenti non sempre azzeccati e un pizzico di sfortuna hanno infatti impedito la costruzione di una felice zona di raccordo tra attacco e difesa, per la quale si sta lavorando con una certa insistenza anche in questi mesi.

Calciomercato Juventus, spunta Frattesi

L’arrivo del Polpo sembrava aver portato un briciolo di serenità e completezza alla squadra ma la sorta di effetto placebo generato dal grande ritorno non è durato moltissimo. L’infortunio del francese ha infatti spinto la dirigenza a fare nuove valutazioni per poter intervenire nuovamente in questa zona, alla luce di un’assenza che si prospetta essere di almeno un mese ma alla quale si sta comunque approcciando con grande calma e ponderatezza.

Al fine di evitare forzature dei tempi o iniziare il campionato nella speranza di fare affidamento su un tempestivo recupero di Paul, a Torino preferiscono invece regalare ad Allegri un altro giocatore.

In pole position resta sempre Leandro Paredes ma l’ex Roma non è l’unico possibile approdante. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi del Sassuolo, club con i quale sono stati avviati i contatti per valutare la fattibilità dell’operazione, ben memori delle difficoltà incontrate dai giallorossi nel mese di giugno nei dialoghi con Carnevali.