Juventus-Atletico, Allegri ne perde un altro: forfait e diagnosi lampo

Juventus-Atletico Madrid, nuovo infortunio a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’amichevole con i Colchoneros.

Tra pochi minuti alla Continassa andrà in scena l’amichevole tra Juventus ed Atletico Madrid, un test molto importante per la compagine di Allegri, a poco più di una settimana dal debutto in campionato.

Contro gli uomini di Simeone, i bianconeri vanno alla ricerca di segnali importanti, dopo la scialba prestazione offerta al cospetto del Real Madrid. Tuttavia, se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Juve rischia di piovere nuovamente sul bagnato per quanto concerne la spinosa questione legata agli infortuni: Luca Pellegrini, infatti, ha accusato una contusione al ginocchio destro e non sarà della partita. Si tratta di un problema che non dovrebbe destare particolari preoccupazioni, ma che comunque andrà valutato nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che la fascia sinistra negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria spada di Damocle per la Juve, che non a caso potrebbe andare alla ricerca di un nuovo tassello da inserire in quel settore specifico del campo.