Asta Fantacalcio 2022-23 | Juventus, ecco chi prendere

La Juventus si appresta al debutto in campionato e oltre al calciomercato i tifosi iniziano a concentrarsi anche sul Fantacalcio.

Un gioco che ormai da anni ci tiene compagnia: costruire una rosa perfetta per vincere, sfruttando i crediti che si hanno a disposizione sta diventando una missione sempre più difficile. Il Fantacalcio vede coinvolti amici di tutte le età, è anche uno strumento per rimanere in contatto anche quando si è lontani fisicamente. L’inizio della serie A è alle porte e in molti hanno organizzato la tanto attesa asta estiva.

E’ vero che ci saranno ancora tanti trasferimenti da qui alla fine della finestra di mercato, ma la serie A inizia e tutti intanto hanno iniziato ad appuntare sul taccuino i giocatori da prendere. I tifosi della Juventus chiaramente puntano ad avere a disposizione spesso i propri beniamini. Ecco i cinque bianconeri suggeriti da Juvelive.it.

Juventus, Vlahovic il big su cui puntare. Gatti la possibile sorpresa

E’ chiaro che si parte dagli attaccanti, per i quali è sempre previsto un esborso importante di crediti. Non potrebbe essere altrimenti, sono loro a regalare tanti bonus. E allora uno come Dusan Vlahovic è da prendere a tutti i costi, sarà il terminale dell’attacco di Allegri e da lui è lecito attendersi almeno 20 gol. Consiglio scontato è ovviamente anche Angel Di Maria, che al di là dei gol segnati potrebbe regalare tanti assist e avere un rendimento molto positivo. In tanti vorranno avere in squadra Pogba e Chiesa: i due giocatori sono però alle prese con gli infortuni e salteranno diverse partite. Occhio al prezzo, insomma, in caso si potrebbe fare un acquisto pensando già al girone di ritorno. Meglio andare sul sicuro con giocatori come Cuadrado e Locatelli che un posto tra i titolari dovrebbero trovarlo con costanza. La vostra scommessa bianconera al Fantacalcio? Federico Gatti. Sta crescendo a vista d’occhio e potrebbe avere tante occasioni in stagione per mettersi in mostra. Un colpo low cost da provare.