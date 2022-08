Calciomercato Juventus, svolta di giornata: contatto ufficiale per Depay

Calciomercato Juventus, l’attaccante olandese è considerato un esubero in Catalogna: ecco i possibili scenari.

C’era un tempo, non molto lontano, in cui Memphis Depay avrebbe dovuto ricoprire un ruolo centrale all’interno del Barcellona. Sbarcato in Catalogna l’estate scorsa dopo quattro stagioni vissute alla grande in Francia al Lione, l’attaccante olandese ha avuto per qualche mese l’infame compito di far dimenticare niente meno che Leo Messi ai tifosi blaugrana. Una missione impossibile, ma l’ex Manchester United poteva contare sulla “raccomandazione” del suo connazionale Ronald Koeman, all’epoca allenatore del Barça.

Depay ha pagato forse lo scotto di giocare nel Barcellona peggiore degli ultimi quindici anni, sicuramente il più triste e malinconico. Quello che aveva appena salutato il suo giocatore più rappresentativo, da cui sembrava non dovesse staccarsi mai. La sua prima stagione al Camp Nou non è stata un flop totale, ma dall’arrivo in panchina di Xavi la sua titolarità è stata messa più volte in dubbio. Fino a finire dietro nelle gerarchie.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera sta valutando

Oggi, con l’arrivo di Robert Lewandowski ed altri attaccanti richiesti esplicitamente dall’ex centrocampista, Depay è diventato un esubero a tutti gli effetti. E le parole del presidente Joan Laporta – “ha capito che sarebbe più conveniente andare a giocare in un altro club” – evidenziano la volontà del Barcellona di privarsi quanto prima del giocatore, anche per fare cassa. L’entourage di Depay si starebbe dunque muovendo per consentire al proprio assistito di trovare la soluzione più giusta.

E tra le squadre che potrebbero dargli un’opportunità c’è anche la Juventus, come ha svelato il giornalista Romeo Agresti a Goal Italia. I bianconeri sono in cerca di un attaccante di riserva e, vista l’impossibilità – per ora – di arrivare ad Alvaro Morata, stanno valutando la possibilità di acquistare olandese, già sondato in passato.