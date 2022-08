Calciomercato Juventus, intesa imminente: firma fino al 2026

Non smette mai di lavorare la dirigenza della Juventus e del resto il calciomercato offre sempre nuovi spunti. Si programma presente e futuro.

La brutta sconfitta patita al cospetto dell’Atletico Madrid ha contribuito, se non altro, a mettere a nudo in maniera importante quelle fragilità strutturali che si sperava potessero essere “mascherate” da una sessione di calciomercato che vede Cherubini & company impegnati nell’arduo compito di completare la rosa secondo i dettami di Max Allegri.

Proprio il tecnico livornese non ha avuto dubbi nel puntare con forza sul giovane Fagioli, mettendolo da subito al centro del suo progetto. Una scelta che non è passata inosservata, e che avrà immediate ripercussioni anche sul mercato.

Calciomercato Juventus, Fagioli rimarrà a Torino per vestire bianconero

Ormai sembrano esserci pochi dubbi su quello che sarà il futuro di Nicolò Fagioli. Che ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2023 ma lo prolungherà fino al 2026. L’intesa, stando a quanto riferito da Romeo Agresti, sarà formalizzata entro metà settimana. I bianconeri dunque confermano di voler puntare forte su questo giovane centrocampista che dovrebbe rimanere a disposizione di Allegri (e dunque non sarà prestato) dopo la brillante ultima stagione disputata con la maglia della Cremonese. Proprio Fagioli è uno dei candidati a giocare titolare nella prima gara dell’anno in serie A contro il Sassuolo, viste anche le tante defezioni. Allegri crede in lui e lo ha dimostrato dandogli fiducia nella tournee americana.