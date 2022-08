Calciomercato Juventus, fumata bianca a un passo: si chiude in giornata

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno fretta di chiudere per regalare a Massimiliano Allegri un altro colpo.

C’è ancora qualche dettaglio da limare, è vero. Ma niente che possa mettersi improvvisamente di traverso e far naufragare l’operazione, imbastita già da diversi giorni. La Juventus è ormai a un passo dal chiudere il suo quarto colpo in entrata. L’accordo potrebbe arrivare già in serata, come ribadisce attraverso il suo profilo Twitter il giornalista di Tuttojuve.com Mirko Di Natale. I bianconeri hanno definito quasi tutto per poter portare a Torino Filip Kostic, l’esterno 29enne dell’Eintracht Francoforte che andrà presto a dare manforte a Bonucci e compagni nella stagione che sta per aprire i battenti.

La Juventus, a quanto pare, ha fretta di chiudere. Non vuole che la trattativa tiri per le lunghe e sta provvedendo ad esaudire le richieste del club tedesco. L’obiettivo è fare in modo che l’ala serba – tra l’altro compagno di nazionale di Dusan Vlahovic – sia a disposizione dell’allenatore già nella gara d’esordio contro il Sassuolo, in programma lunedì prossimo nella giornata di Ferragosto. Ma cosa manca per arrivare alla chiusura?

Calciomercato Juventus, per Kostic si lavora sui bonus

Il discorso tra Juventus ed Eintracht in questo momento verte principalmente sui bonus. La Signora aveva fatto in modo di arrivare a 15 milioni complessivi, ma per il club di Francoforte non bastano. Anche perché l’offerta del West Ham – la società che stava per chiudere per Kostic prima del “ritorno di fiamma” bianconero – si aggirava sui 20 milioni. Si lavora, dunque, per “sfiorare” quella cifra e accontentare i tedeschi. Nulla di irreparabile: il giocatore è già con la mente all’Italia, ha salutato i tifosi alla fine della partita di sabato scorso con il Bayern Monaco ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura.