Calciomercato Juventus, è il giorno di Kostic: cifre, dettagli e primo allenamento

Calciomercato Juventus, è il giorno di Kostic: in arrivo l’esterno serbo dell’Eintracht: cifre, dettagli e quando si unirà alla squadra

Il giorno di Kostic. Il giorno dell’esterno serbo che nei prossimi giorni si dovrebbe unire alla Juventus. Lui, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la sua parte l’ha fatta, salutando tifosi e compagni e aspettando solamente l’ok per imbarcarsi sul primo aereo per Torino. Nel programma della Vecchia Signora e anche di Massimiliano Allegri, l’obiettivo è quello di averlo a disposizione mercoledì, quando la squadra si ritroverà per lavorare in vista del debutto in campionato. Alla Continassa, tra un paio di giorni, salvo clamorosi colpi di scena che al momento appaiono impensabili, ci dovrebbe essere anche l’esterno compagno di nazionale di Vlahovic.

Manca pochissimo per la fumata bianca. L’accordo ormai è stato praticamente raggiunto in tutto. Le cifre si avvicinano sensibilmente a quelle che sono state le richieste dei tedeschi, che volevano subito 15 milioni di euro. Li avranno, probabilmente.

Calciomercato Juventus, le cifre

Saranno 12 i milioni di parte fissa che Cherubini verserà nelle casse della società tedesca. Gli altri 3, che servono affinché l’operazione vada in porto in maniera definitiva, arriveranno tramite dei bonus che dovrebbero essere anche facilmente raggiungibili. In questo modo il muro eretto dall’Eintracht è caduto in maniera definitiva, con Kostic ormai pronto a chiudere la valigia e volare in Piemonte.

Si attende, in pratica, solamente l’annuncio ufficiale con la clessidra che ormai si vede sui social. Come a voler dire che manca davvero pochissimo anche per l’ultimo passaggio. Tra oggi e domani il serbo sarà a Torino per iniziare la sua nuova avventura dopo aver contribuito in maniera determinante alla vittoria dell’Europa League della sua ormai ex squadra. A Torino lo aspettano…già da un poco a dire il vero.