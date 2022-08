Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: gap ridotto per Kostic

Calciomercato Juventus, gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky sulla situazione Kostic: l’esterno è sempre più vicino ai bianconeri.

La scialba prestazione con la quale la Juventus si è di fatto consegnata all’Atletico Madrid non è sicuramente passata inosservata. Ad una settimana di distanza dall’inizio del campionato, le quattro scopone rifilate dai Colchoneros sono molto più di un campanello d’allarme, a cui Allegri è chiamato a porre rimedio in tempi relativamente brevi.

Un aiuto, in questo senso, può essere offerto anche dal mercato, con Cherubini che in queste ore sta provando a definire gli ultimi dettagli per suggellare il trasferimento di Kostic alla Juventus. L’esterno serbo ha da tempo scelto i bianconeri, mostrandosi piuttosto recalcitrante alle avances del West, che pure era disposto ad accontentare in toto le richieste dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, ecco quanto “balla” per Kostic

Proprio con il club tedesco, la Juve sarebbe sempre più vicina a trovare la quadra definitiva. Stando a quanto riferito da Sky, infatti, le parti sono al lavoro per limare la distanza, ora minima, che intercorre tra richiesta ad offerta. Il gap si attesta ora sui due milioni di euro per quanto concerne la parte fissa, a cui aggiungere dei milioni legati alla parte variabile. Insomma, uno scoglio di certo non insormontabile, che si spera possa essere aggirato già nella giornata di domani: la Juve spinge per trovare la fumata bianca nelle prossime 24 ore, per regalare ad Allegri un esterno potente e forte fisicamente, in grado di innescare al meglio Dusan Vlahovic, apparso ancora in ritardo di condizione.