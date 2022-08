Calciomercato Juventus, per Morata non è ancora finita: acquisto a titolo definitivo

Calciomercato Juventus, i bianconeri sperano ancora di poter riportare l’attaccante spagnolo a Torino. E c’è una strategia.

Con la sontuosa prestazione offerta nell’amichevole di ieri non ha fatto altro che girare il fatidico coltello nella piaga. E farsi rimpiangere ancora di più da Massimiliano Allegri, che farebbe carte false pur di riprenderselo dall’Atletico Madrid. Alvaro Morata, per il tecnico livornese, sarebbe perfetto per indossare le vesti di vice-Vlahovic, ma non solo. Con la sua duttilità e il suo spirito di adattamento sarebbe disposto a ricoprire ogni tipo di ruolo, svariando su tutto il fronte d’attacco come ha fatto negli ultimi mesi trascorsi a Torino.

Tre gol con la maglia dei Colchoneros proprio alla “sua” Juve. Sì, certo, è sempre calcio d’agosto ma uno come lo spagnolo farebbe comodo alla Signora. Che sta cercando una soluzione low cost per rimpolpare il pacchetto offensivo, ma se potesse non ci penserebbe due volte ad assoldare nuovamente l’iberico. Una prospettiva sempre più lontana, a giudicare dalla sempre eccessiva lontananza tra le due società a proposito di un eventuale ritorno nel capoluogo piemontese dopo il mancato riscatto dello scorso luglio.

Calciomercato Juventus, Morata pretenderà chiarezza dall’Atletico Madrid e da Simeone

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus, approfittando del test match di ieri pomeriggio, avrebbe incontrato la dirigenza dell’Atletico. E l’offerta per il centravanti avrebbe sfiorato i 20 milioni, ancora toppo poco per i madrileni. Che ne chiedono addirittura più di 25, cifra alla quale i bianconeri adesso non possono arrivare.

#Morata vuole certezze da Simeone ed un contratto importante dall’@Atleti , in caso contrario chiederà di essere ceduto in modo definitivo alla #Juventus. A quel punto le richieste dell #Atletico potrebbero abbassarsi. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) August 8, 2022

È dunque finita per il ritorno di Morata a Torino? Non del tutto. Decisiva, come spiega il giornalista Marcello Chirico sul suo account Twitter, sarà la volontà del calciatore. Morata vuole capire bene quale ruolo intende ritagliargli l’allenatore Simeone in caso di permanenza a Madrid. E in particolar modo pretende un contratto importante. Altrimenti chiederà di essere ceduto alla Juventus, una richiesta che a fine mercato potrebbe in qualche modo “ammorbidire” l’attuale posizione – molto rigida – dell’Atletico.