Calciomercato Juventus, “The Athletic”: addio Rabiot, blitz per la firma

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra pronti al blitz per Adrien Rabiot: il club di Premier League pronto all’affondo decisivo

Il futuro di Adrien Rabiot, che ha ancora un anno di contratto con la società bianconera, è tutto da decifrare. Il centrocampista francese, che i bianconeri hanno preso dal Psg a parametro zero, potrebbe salutare la compagnia, soprattutto se il Manchester United dovesse preparare quell’affondo che secondo il The Athletic è in canna. Ieri, la squadra di Ten Hag ha perso in casa contro il Brighton dimostrando di avere dei veri e propri limiti soprattutto in mezzo in campo.

I Red Devils, come si sa e come vi abbiamo raccontato spesso in queste settimane, hanno anche come obiettivo quel De Jong del Barcellona che fino al momento però non ha preso una decisione definitiva. Questo standby, insomma, potrebbe far scattare i dirigenti dei rossi di Manchester verso il francese, apprezzato da quelle parti, che Allegri preferirebbe non perdere, ma che garantirebbe alla società una plusvalenza importante e soprattutto toglierebbe dal bilancio un ingaggio altrettanto pesante.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot

In poche parole, Cherubini, aspetta con ansia la prossima mossa degli inglesi verso il francese per dare il via libera all’operazione. Un colpo in uscita che potrebbe aprire anche le porte ad un altro innesto in entrata: magari, questa operazione, è legata al possibile arrivo di Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo infatti, cercato dalla Roma, secondo le informazioni di ieri sarebbe entrato anche nel mirino della Juventus che salutando Rabiot potrebbe cercare un affondo decisamente importante nei suoi confronti. In ogni caso, al momento, la situazione da monitorare è sicuramente quella di Adrien.