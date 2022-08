Calciomercato Juventus, Rabiot fa le valigie: trovato l’accordo

By

Calciomercato Juventus, Rabiot adesso è pronto a partire. Per lui si prospetta una nuova avventura estera: tutti i dettagli.

Rabiot al Manchester United è la notizia che rimbalza in queste ultime ore. Il centrocampista francese adesso è sempre più vicino all’addio da Torino.

Stando alle ultime indiscrezioni, anche rilanciate dal ‘Manchester Evening News’ vedono protagonista il centrocampista francese sempre più vicino al passaggio in Inghilterra. Sembra infatti che le due società abbiano già trovato l’accordo per il passaggio definitivo di Rabiot.

Calciomercato Juventus, Rabiot ritorna da Cristiano | Affare fatto con il Manchester United

Il Manchester United e la Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento all’Old Trafford del centrocampista. Dopo l’ipotesi Monaco, adesso, il Manchester sembra quella definitiva, sia per ambizioni ma anche per storia. Bisogna soltanto colmare alcuni dettagli: da trovare l’accordo con l’agente e madre del calciatore, Veronique.

Rabiot, attualmente 27enne, è vicino come non mai a salutare la Vecchia Signora dopo tutti i rumor che lo vedevano già di ritorno in Francia al Monaco. Ricordiamo che il francese ha ancora un anno di contratto che lo lega alla Vecchia Signora.