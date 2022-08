Calciomercato Juventus, offerta per Zaniolo da non credere

Calciomercato Juventus, offerta incredibile per il prodigio giallorosso. Ecco cosa potrebbe succedere nel suo futuro.

Un’offerta davvero da non credersi. Il Totteham ha deciso di fare sul serio per Zaniolo ma ad una cifra non congrua. Il giallorosso che per diverso tempo è stato oggetto di desideri della Vecchia Signora adesso sarebbe stato anche vicino ai londinesi allenati da Antonio Conte.

Stando infatti alla ‘Gazzetta dello Sport’, proprio il club londinese avrebbe offerto un prestito con diritto di di riscatto a soli 25 milioni. Un’offerta che non si avvicina nemmeno minimamente alla richiesta iniziale del club giallorosso, cioè di 50 milioni e pertanto viene considerata quasi una proposta “offensiva”.

Calciomercato Juventus, la Roma non ci sta all’offerta del Tottenham

25 milioni per Zaniolo sono troppo pochi e pertanto, almeno per il momento, la trattativa si è incrinata con i londinesi. Motivo che fa sperare di un ritorno di fiamma per la Juventus?

Sicuramente i bianconeri in questo momento si stanno muovendo su altri obiettivi, uno su tutti Paredes che continua ad interessare la dirigenza, avvicinandosi ogni giorno di più. Poi c’è sempre la questione relativa all’attaccante, Morata è il primo nome sulla lista ma ci sono anche valide alternative. Staremo a vedere nei prossimi giorni.