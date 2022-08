Calciomercato Juventus, blitz in Inghilterra per chiudere tutto.

Continuano le trattative che riguardano il calciomercato estivo della Juventus, che a causa dei recenti infortuni si vede costretta a fare sforzi aggiuntivi per trovare una quadra nella rosa. Secondo quanto riportato e diversamente da quanto si prospettasse, pare che tra le consultazioni in corso ci sarebbe anche quella circa il futuro del centrocampista Juventino che non rientrerebbe più nello status di “incedibile”.

Dopo aver perso Pogba e McKennie, la Juventus ha recentemente appreso di dover fare a meno anche di Szczęsny, che sarà fuori per 20 giorni anch’egli per infortunio. Nonostante quindi la delicata situazione degli infortuni, la dirigenza della Juventus non sembra essere timorosa nel portare a termine ulteriori trattative in uscita: infatti quella di cui Antonio Salatino riporta nota riguarda proprio un centrocampista dei bianconeri. La notizia è comunque alquanto inaspettata poiché in seguito all’infortunio di Pogba sembrava che egli fosse ormai incedibile e quindi l’ultima cosa che ci si sarebbe potuti aspettare era una trattativa che lo coinvolgesse.

Calciomercato Juventus, con Rabiot è finita: volerà a Manchester

Secondo l’indiscrezione di Salatino, infatti, domani potrebbe essere il giorno prescelto per il viaggio della madre di Rabiot, che svolge anche il ruolo di agente del calciatore, in Inghilterra dove la stessa però non dovrà fare altro che limare gli ultimi dettagli del contratto che legherà il centrocampista francese ai Red Devils la prossima stagione. La decisione sembra ormai incontrovertibile: nelle prossime ore, con buona pace di molti, anche Rabiot lascerà la Continassa.