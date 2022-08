Calciomercato, batticuore Zaniolo: la Juventus non ha dubbi

Calciomercato Juventus, Zaniolo non è un caso chiuso. La dirigenza bianconera ha in mente un obiettivo preciso: tutti i dettagli.

Zaniolo in bianconero è solo questione di tempo. La Juventus non si è assolutamente arresa, anzi, ha solo dato priorità ad alcuni colpi impellenti come appunto Kostic che sarà prossimo arrivo sotto la Mole.

Il giocatore sembra propenso alla permanenza in Serie A e la Juventus è chiaramente il suo club del cuore. Quello tifato da bambino e quello dove vorrebbe colmare ogni sono possibile per un calciatore professionista, dallo scudetto fino al sempre vivo sogno Champions League.

Calciomercato Juventus, Zaniolo? La dirigenza ci riprova

Non è dunque da considerarsi assolutamente chiusa la pista che porterebbe al talento giallorosso, anzi, è più viva che mai. Solo rimandata. La dirigenza non ha per nulla dimenticato la possibilità di arrivare ad uno dei talenti più cristallini del nostro campionato e la conferma arriva anche dall’indiscrezione rilanciata dal giornalista ‘Dario Pellegrini’ che su Twitter parla, proprio, di un nuovo tentativo.

La Juventus non si è dimenticata di Niccolò e lo stesso giocatore sa quanto sia importante per lui consolidare, in un momento come questo, il proprio futuro. Adesso attendiamo sapere se sarà ufficialmente alla Juventus o ancora alla Roma. La dirigenza, così come i tifosi, ci sperano eccome.