Calciomercato Juventus, Cherubini l’aggiusta-tutto: doppia “pezza” last minute

Calciomercato Juventus, Cherubini rinnova la squadra. Tutti i colpi per l’upgrade tecnico richiesto dal mister.

Non solo Kostic. L’esterno serbo è in arrivo ma per Cherubini si tratta di un fine mese di fuoco. Dopo il serbo, infatti, c’è da piazzare gli ultimi due grandi colpi.

Infatti Kostic è solo il primo di un trittico vincente. C’è sempre da consolidare il colpo in mediana. Con l’uscita di Rabiot, i bianconeri andranno a chiudere per Paredes: il play ideale voluto da Allegri. Ma stando a grandi colpi c’è sempre l’ormai quotatissimo Depay. L’attaccante olandese si svincolerà dal Barcellona arrivando così a zero in bianconero.

Calciomercato Juventus, tris per Allegri | “Offre” Cherubini

Guardando in prospettiva, il colpo Depay a parametro zero potrebbe essere quella ciliegina sulla torta del calciomercato. Un autentico talento che ha fatto la differenza ovunque, soprattutto in Champions League che con l’arrivo di Lewandowski si è visto chiudere la porta in faccia in quel di Barcellona.

Adesso può arrivare subito a zero, certamente un vice di lusso viste le aspettative e ancora, comunque, la giovane età di maturazione del giocatore. Paredes è altrettanto un profilo voluto già pronto per fare la differenza. Insomma in questa settimana Cherubini potrà mettere a segno tre colpi davvero da urlo.