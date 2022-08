Calciomercato, Conte si tira fuori: accordo lampo con la Juventus

Calciomercato Juventus, un accordo destinato a siglarsi con la Vecchia Signora. Ecco perché Conte si è defilato.

Conte avrebbe desistito dall’assalto a Depay in uscita dal Barcellona e il motivo sarebbe, appunto, legato alla sua ex squadra: la Vecchia Signora.

Come scrive il noto giornalista esperto di mercato ‘Fabrizio Romano’, la Juventus vorrebbe accelerare per l’operazione Depay in arrivo a parametro zero. E non ci sarebbe nemmeno nessun interesse dal Tottenham per il bomber olandese.

Calciomercato Juventus, bianconeri in pole per Depay | Tottenham defilato

Nessun interesse da parte de club inglese nell’andare a chiudere la – possibile – grande operazione a parametro zero per l’attaccante olandese. Nessuna chance nemmeno per l’altro club turco interessato. Adesso la Juventus è sola.

Un ottimo segnale in vista del possibile acquisto di Depay visto che il campionato è alle porte. La Vecchia Signora potrebbe andare a siglare un grandissimo acquisto proprio in ottica offensiva. Il cosiddetto vice Vlahovic, ideale per il gioco di Allegri. Si attendono novità nelle prossime ore.