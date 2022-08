Calciomercato Juventus, punizione e addio: nuovo voltafaccia

C’è grande fermento in questo giorni tra i tifosi bianconeri per conoscere le prossime mosse di calciomercato della Juventus.

Manca ormai davvero pochissimo all’inizio del prossimo campionato di serie A, visto che la prima giornata si giocherà per la Juventus a Ferragosto. I bianconeri saranno chiamati ad affrontare il Sassuolo e l’obiettivo è ovviamente quello di partire con il piede giusto. Questo campionato sarà particolare, a causa della lunga sosta che ci sarà tra novembre e gennaio per la disputa dei mondiali in Qatar.

Per questo motivo sarà molto importante continuare a macinare punti nelle prime giornate del torneo, per rimanere nel gruppo delle squadre che poi lotteranno per lo scudetto. Da qui alla fine del mese ci saranno senz’altro altri movimenti di mercato in casa bianconera, sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto riguarda le cessioni.

Calciomercato Juventus, Kean offerto al Nizza: la situazione

Interessanti aggiornamenti, a tal proposito, sono forniti da footmercato.net, secondo cui la Juventus avrebbe offerto il cartellino di Moise Kean al Nizza. Il club transalpino, però, non ha risposto positivamente alla richieste, preferendo dare priorità ad altri tipi di profili per l’attaccato. Da non trascurare il fatto che i bianconeri devono ancora versare 28 milioni di euro nelle casse dell’Everton per il riscatto definitivo dell’attaccante italiano, che si è ultimamente reso protagonista di un ritardo alla convocazione per la rifinitura della gara con l’Atletico, che gli è costata la tribuna.