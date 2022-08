Calciomercato, pokerissimo Juventus | Non solo Kostic: nuovo accordo imminente

Calciomercato, nonostante una mezza frenata nel pomeriggio di ieri, l’accordo con la Juventus sembra imminente. Si chiude tra oggi e domani

Accordo imminente, per la classifica ciliegina sulla torta se così si può chiamare. Ieri le parti hanno trovato l’accordo economico, sfruttando anche quelli che sono i problemi economici che stanno mettendo in enorme difficoltà il Barcellona con la Liga spagnola, che sta usando il pugno duro contro Laporta. E per risolverli, in Spagna, devono vendere e anche in maniera veloce. Ecco perché Depay è più di un’idea: è un affare, uno di quelli da cogliere in pieno.

I catalani lo regalano quasi, nonostante l’olandese abbia un anno ancora di contratto. Un indennizzo simbolico per lasciarlo partire. Ieri mattina sembrava davvero fatta, poi, nel pomeriggio, qualche intoppo burocratico su qualche stipendio anche arretrato ancora da prendere e sul quale si deve fare chiarezza. Ma c’è ottimismo.

Calciomercato, la Juventus chiude per Depay

I più ottimisti – così come spiega la Gazzetta dello Sport questa mattina – pensano si possa chiudere già nella giornata di oggi. Sì, ci potrebbe pure stare visto che la Juve ha messo sul piatto un contratto biennale per sfruttare così il Decreto Crescita. Ma la realtà potrebbe essere un’altra che comunque, a quanto pare, non mette in nessun modo a rischio quella che è la conclusione naturale dell’operazione: si farà. Molto probabilmente domani.

Insomma, il pokerissimo è servito dopo gli arrivi di Di Maria, Pogba, Bremer e Kostic. Anche Depay è pronto così ad abbracciare la causa bianconera. Abbandonata la pista Morata, Cherubini ha virato velocemente e con molta velocità verso quel giocatore che il Barcellona lo scorso anno ha preso dal Lione ma che mai è riuscito a far vedere tutte le sue qualità. Pronto a cambiare aria Depay, e tuffarsi in questa sua nuova avventura.