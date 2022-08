Calciomercato Juventus, l’ultimo goal di Cr7: lo “porta” gratis a Torino

Calciomercato Juventus, interessante lo scenario analizzato stamani da Tuttosport: effetto domino Cristiano Ronaldo.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della stagione della Juventus, con i bianconeri che sono attesi allo Stadium dal confronto con un Sassuolo che lo scorso anno ha dimostrato di poter mettere in evidente difficoltà la compagine di Allegri.

L’ultima amichevole giocata (e persa male) da Vlahovic e compagni contro l’Atletico, ha innescato un vortice di critiche importante: la squadra è apparsa stanca, priva di idee, in ritardo di condizione, e con ancora troppe zone del campo non adeguatamente rinforzate. Aspetti sui quali la dirigenza sta cercando di porre rimedio: la trattativa con l’Eintracht per il trasferimento di Kostic in bianconero è di fatto conclusa, con il serbo che si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo contratto con la “Vecchia Signora”. Un altro ruolo che andrà puntellato, però, è quello legato alla “spalla” di Dusan Vlahovic: non è un caso che la Juventus sia alla ricerca di un attaccante duttile, dinamico, capace di interscambiarsi con Dv9 che all’occorrenza, però, potrebbe anche andare a sostituire come terminale principale.

Calciomercato Juventus, intreccio con Cristiano Ronaldo: occhio a Martial

Il nome più caldo è quello di Depay, a colloquio con il Barcellona per la rescissione immediata del contratto in scadenza nel 2023. L’attaccante olandese avrebbe già trovato un accordo di massima con la Juventus, sulla base di un contratto biennale a circa 5 milioni di euro a stagione: tuttavia, andranno risolte le ultime questioni “pendenti” con i blaugrana, aspetti che potrebbero richiedere anche qualche giorno. Ecco perché Cherubini non perde di vista le alternative, e tra i nomi che stuzzicano “Madama” – stando a quanto riferito dall’edizione odierna di “Tuttosport” – non perde quota la candidatura di Martial, il cui futuro è inevitabilmente subordinato a quello di Cristiano Ronaldo.

Nel caso in cui il cinque volte Pallone d’oro dovesse restare nella “prigione dorata” di Manchester, ecco che si spalancherebbero le porte per un addio del francese, già seguito dalla Juve lo scorso inverno. Con lo United è in ballo la trattativa Rabiot, e i “Red Devils” sarebbero disposti a trattare la cessione di Martial anche con la formula del prestito.