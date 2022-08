Calciomercato Juventus, sentenza su Depay. L’olandese è sempre più vicino alla Vecchia Signora.

Abbiamo recentemente detto delle importanti difficoltà attualmente vissute in casa Barcellona in queste settimane e, più in generale, in un periodo in cui la proprietà Laporta si è trovata costretta al ricorso di diverse manovre economiche e scelte manageriali per ovviare al passivo e le ostilità economiche affrontate da almeno tre anni a questa parte.

In attesa di comprendere quello che potrà essere il futuro di giocatori come Kessié o Christensen non ancora messi sotto contratto a circa quarantotto ore dall’inizio ufficiale del campionato, giungono non sdegnabili novità legate al futuro di Depay e alla possibilità di assistere al suo passaggio alla corte di Allegri.

Calciomercato Juventus, sentenza Depay

Proprio nel giorno dell’atteso arrivo di Filip Kostic, da poco reduce dall’approdo al J-Medical e dall’incontro con i suoi nuovi tifosi, infatti, si infittiscono le voci su quel Memphis Depay cercato dalla dirigenza bianconera già la scorsa estate. In quel caso, come ricorderete, la volontà dell’ex Lione e i gusti di Allegri e del club tutto impedirono alla Juve di affondare il colpo.

A distanza di un anno, complice la presenza di Aubameyang e Lewandowski, l’attaccante è costretto ad una posizione di subalternità e gradirebbe non poco un approdo in quel di Torino. Secondo Antonio Salatino, la corte del Chelsea per Aubameyang non porterà all’addio del gabonese, la cui permanenza in terra iberica sembrerebbe essere garantita al 100%. Questo ovviamente spinge ancor di più Depay in bianconero.