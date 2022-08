Calciomercato Juventus, l’asso nella manica di Conte: la Juve ora trema

Calciomercato Juventus, l’asso nella manica di Antonio Conte: la Juventus adesso trema per il colpo lì davanti

I due grandi ex ci stanno provando. Forti di quell’asso nella manica che hanno. Vale a dire quella enorme disponibilità economica che il Tottenham ha. Antonio Conte e Fabio Paratici secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, stanno cercando di mettere il bastone tra le ruote alla Juventus per Depay, l’attaccante in uscita dal Barcellona che in questo momento è al primo posto nei pensieri di Cherubini e Massimiliano Allegri.

La Juve rimane comunque in vantaggio, ma adesso un poco trema, ovviamente, soprattutto se gli Spurs si dovessero presentare davanti all’attaccante olandese con un’offerta economica migliore di quella bianconera. Al momento c’è stato solamente un abboccamento e nulla più, quindi farebbe bene Cherubini a cercare di dare un’accelerata a questa operazione.

Calciomercato Juventus, problema Depay

Al Barcellona stanno facendo di tutto per cederlo per poter tesserare gli innesti entro sabato soprattutto dopo le pressioni della Liga spagnola che non accetterà nessun contratto se non verrà rispettato il monte ingaggi imposto. Non vedono l’ora di privarsi dell’olandese in Catalogna, per depositare gli accordi con tutti quelli che sono arrivati alla corte di Xavi e che fino ad ora, però, non potrebbero nemmeno giocare nel prossimo fine settimana quando ci sarà il debutto in campionato. L’uscita di Depay in questo caso è indispensabile.

La Juve ce la sta mettendo tutta per cercare di portarlo velocemente alla Continassa. Ma l’uscita dell’autostrada è bloccata al momento anche da questo possibile inserimento di Conte. Meglio muoversi per anticipare il traffico da bollino nero.