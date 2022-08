Calciomercato, scambio Juventus per Muriel: la risposta è già arrivata

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: i bianconeri ci hanno provato proponendo uno scambio all’Atalanta per Muriel.

Situazione in rapida evoluzione in casa Juventus, soprattutto per quanto concerne il borsino legato agli attaccanti. Il nome di Depay continua ad essere in cima alla lista dei desideri della “Vecchia Signora”: l’olandese, però, deve discutere la rescissione consensuale con il Barcellona, e fa gola e non poco anche al Tottenham del duo Conte e Paratici.

Più facile, almeno sulla carta, mettere le mani su Martial, seguito con interesse dalla Juventus da almeno tre sessioni di calciomercato. Tuttavia, il ventaglio di attaccanti seguito da “Madama” è molto ampio, al punto che nei giorni scorsi – come evidenziato da Sky – Cherubini avrebbe offerto all’Atalanta uno scambio per mettere le mani su Muriel, ponendo sul piatto della bilancia Moise Kean. Il colombiano degli orobici piace e non poco ad Allegri, che potrebbe ritagliargli un ruolo importante nel proprio scacchiere tattico: Kean non è assolutamente incedibile, anche se la Juve dovrebbe prima riscattare il suo cartellino dall’Everton, versando nelle casse dei Toffees 28 milioni di euro, prima di poterne avallare la cessione. Ad ogni modo, la proposta bianconera è stata prontamente rispedita al mittente dalla “Dea”, che vorrebbe monetizzare dalla partenza di Muriel.