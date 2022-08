Juventus, Kostic è tuo: UFFICIALE, contratto depositato

Juventus, i bianconeri sono pronti ad annunciare il loro quarto colpo in entrata. Intanto il giocatore ha terminato le visite mediche.

La Juventus ha la sua nuova “freccia”. Con ventiquattr’ore di ritardo, per via di alcuni dettagli ancora da limare con l’Eintracht Francoforte, Filip Kostic è atterrato stamane a Torino. La sua nuova avventura italiana è iniziata alle 11 di questa mattina, con l’atterraggio a Caselle dopo aver preso un volo privato. Una lunga giornata per il calciatore 29enne, scandita come al solito dalle visite mediche di rito presso il J-Medical. Controlli terminati da qualche minuto: adesso l’esterno serbo – il quarto colpo in entrata della Vecchia Signora – si è spostato in sede per l’attesa firma sul contratto. Che nel frattempo è già stato depositato in Lega: il suo nome, infatti, campeggia nell’elenco dei trasferimenti.

A questo punto non resta che attendere l’annuncio ufficiale, che arriverà a breve tramite il sito della Juventus e i vari canali social. Come ricorda Sky Sport, Kostic sarà il settimo serbo della Vecchia Signora. L’ultimo in ordine cronologico, prima di lui, era stato Dusan Vlahovic, suo compagno in nazionale. L’ex viola, acquistato dalla Fiorentina a gennaio, ora aspetta i suoi assist al bacio per poter rompere nuovamente il muro dei venti gol.

Juventus, inizia l’avventura italiana dell’esterno serbo

La fumata bianca nella trattativa con il club tedesco è arrivata nella tarda serata di ieri, proprio mentre l’Eintracht affrontava in Finlandia il Real Madrid nella finale della Supercoppa Uefa. La Juventus verserà circa 13 milioni nelle casse della società di Francoforte, a cui andranno poi ad aggiungersi altri quattro di bonus. Sta per fare il percorso inverso invece Luca Pellegrini: il terzino bianconero, ormai un esubero a Torino, si accaserà in Germania, liberando il numero 17 per la nuova “freccia” di Max Allegri.