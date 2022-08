Calciomercato, tiro mancino Depay: così la Juventus è spazzata via

Calciomercato, tiro mancino Depay: difficile in questo modo riuscire ad arrivare all’attaccante in uscita dal Barcellona

Non sembra volersi fermare la telenovela che gira attorno al nome di Depay. L’attaccante olandese, in uscita dal Barcellona, sembrava fino a l’altro ieri davvero ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Ma il fatto di potersi liberare a parametro zero sta facendo attendere il giocatore, in attesa della chiamata giusta sia sotto l’aspetto sportivo che soprattutto sotto quello economico. La Juventus di Allegri sarebbe pronta ad accoglierlo, offrendogli non solo un contratto importante ma anche la possibilità di giocare la prossima Champions League, ma dall’Inghilterra, il Guardian, svela che la concorrenza potrebbe ben presto aumentare.

Il noto tabloid inglese infatti spiega che oltre al Chelsea anche il West Ham sarebbe sulle tracce del giocatore e avrebbe iniziato i primi colloqui con l’entourage dello stesso per capire la vera fattibilità dell’operazione. E siccome da quelle parti le possibilità economiche sono decisamente importanti, stare qui a sperare o a credere a un rilancio juventino sarebbe deleterio. La cosa certa, comunque, è che Depay preferirebbe senza dubbio giocare la Champions League il prossimo anno, ed è per questo che al momento la società bianconera non sembra del tutto tagliata fuori da questa importante operazione di mercato.

Calciomercato Juventus, pista Depay in salita

Altrettanto certo è comunque, ed anche purtroppo, che la pista Depay è decisamente in salita rispetto a quello che fino a poco tempo fa si poteva immaginare. L’olandese è sicuramente un obiettivo bianconero visto che si cerca con insistenza un vice Vlahovic e con la situazione Kean che potrebbe diventare ben presto esplosiva: ma ci sono alcuni paletti da rispettare.

Giorni caldi, insomma, sotto questo aspetto. Giorni che potrebbe regalare una gioia ai tifosi della Juventus – l’ennesima in questa fase di mercato – o una delusione. Vedremo.