Calciomercato Juventus, il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea e della nazionale è sempre nei pensieri dei bianconeri.

Un ultimo tentativo, l’ennesimo. La Juventus non lo esclude e soprattutto non vuole lasciare nulla di intentato, in modo da non non avere rimpianti se poi qualcosa non dovesse funzionare. Sì, c’è anche il nome di Jorginho tra i possibili rinforzi per il centrocampo bianconero. Un reparto che, nonostante il ritorno di Paul Pogba, continuerà inevitabilmente a subire una profonda trasformazione.

L’ex regista di Verona e Napoli, da ben quattro stagioni al Chelsea, sarebbe perfetto per mettere ordine lì in mezzo con le sue precise geometrie. Un vero e proprio toccasana per Massimiliano Allegri, che a quanto pare ha più volte caldeggiato il suo acquisto. L’obiettivo numero uno, non appena andrà via Rabiot – il francese è a un passo dall’accordo con il Manchester United e nella prossima settimana potrebbe lasciare Torino – resta Leandro Paredes. Ma nel caso in cui la trattativa per il centrocampista del Psg non dovesse decollare non è da escludere che la Juventus non torni a discutere con gli agenti dell’italo-brasiliano.

Calciomercato Juventus, non è da escludere un tentativo dopo la cessione di Rabiot

In passato la Juventus aveva provato a fare qualche passo in avanti e intavolare una trattativa, ma l’ostacolo più grande è rappresentato dal fatto che il giocatore si trovi bene a Londra. E al momento non pensa di lasciare il Chelsea, sebbene non abbia più il posto assicurato come qualche anno fa. È un titolare per il tecnico Thomas Tuchel, ma non più un intoccabile. Non a caso ha ultimamente dichiarato di volere restare a Stamford Bridge, nonostante in lui sia sempre la voglia di chiudere la carriera in Italia.