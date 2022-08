Calciomercato Juventus, Milinkovic via per 50 milioni: Lotito vuota il sacco

Calciomercato Juventus, Lotito risponde direttamente alle possibilità di vendere il suo gioiello a 50 milioni. Ecco cosa è successo.

Tramite il quotidiano ‘Il Messaggero’ ha parlato direttamente patron Lotito. L’argomento chiaramente riguardava il talento in mediana, Milinkovic-Savic. Il serbo è sempre uno dei desideri numero uno dei bianconeri che sarebbero disposti ad offrire ben 50 milioni pur di averlo subito.

Stando infatti all’indiscrezione le parole di Lotito non sono state certamente entusiasmanti per quanto concerne la possibile trattativa, stando infatti alla ricostruzione, Lotito non è così convinto di vendere il suo gioiello e soprattutto non ha 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Lotito fa chiarezza: “A 50 milioni non lo vendo”

Ecco esattamente, le parole riportate di Lotito, che alla domanda sulla possibilità di vendere Sergej a 50 milioni ha così risposto: “Milinkovic a 50 milioni? A quella cifra non lo vendo, vale molto di più. Il nostro mercato così è completo e finito”.

Parole che non lasciano quindi nessun dubbio su quella che sarà la volontà, ancora una volta, inamovibile del patron laziale. Lotito si terrà stretto ancora il suo gioiello o cederà ad una ennesima offerta dei bianconeri? Solo il tempo potrà dircelo anche se il mercato è agli sgoccioli e per trattative del genere ci vorrà sicuramente tempo. Potrebbe quindi essere l’ultimo botto di un mercato decisamente importante per i bianconeri.