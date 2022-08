Calciomercato Juventus, svolta Rabiot: la chiave che sblocca l’impasse

Calciomercato Juventus, mancano ancora alcuni dettagli per l’ufficializzarsi della trattativa e i bianconeri pensano al nuovo obiettivo.

Rabiot al Manchester United in loading. L’assalto al centrocampista francese da parte degli i inglesi dello United è ormai quasi fatta, bisogna solo limare alcuni dettagli sull’ingaggio.

Da qui l’assalto poi definitivo. Come scrive il giornalista Giovanni Albanese su Twitter, il Manchester United oggi migliorerà la sua proposta d’ingaggio per chiudere l’operazione Rabiot dalla Juventus. Ci sarà infatti una ridistribuzione dei bonus.

Calciomercato Juventus, intesa quasi raggiunta per Rabiot allo United

Come scrive sempre Albanese, bisogna ancora trovare l’intesa anche sulle commissioni della mamma-agente Veronique, ma gli umori in casa Red Devils continuano ad essere super positivi. E in retrobottega la Juventus prepara l’assalto definitivo a Paredes.

L’altro grande obiettivo in mediana dei bianconeri sarà proprio l’argentino, in uscita dal Psg e pronto a raggiungere i bianconeri per rilanciarsi anche in Serie A.