Calciomercato Juventus, Depay “elimina” il Barcellona: futuro svelato e tifosi in delirio

Calciomercato Juventus, Memphis Depay ha “eliminato” il Barcellona. I social svelano il futuro e i tifosi sono in delirio

Un indizio importante, uno di quelli che in questo tempo dove ognuno di noi usa i social per mostrare quali sono i propri sentimenti, oppure per fare vedere dove si è, in questo periodo di vacanze, è da prendere decisamente in considerazione. La questione riguarda il profilo Instagram di Memphis Depay, l’attaccante olandese che ormai sembra essere in uscita dal Barcellona e che ormai, soprattutto, sembra essere destinato a vestire la maglia della Juventus la prossima stagione.

Così come ha fatto Zaniolo qualche giorno fa – che dopo aver tenuto per un poco di tempo una foto neutra nel proprio profilo, ha deciso di metterne una con la maglia della Roma chiudendo le porte ad un addio – Depay invece ha fatto la cosa inversa: sul suo account non c’è più la sua foto con la maglia del Barcellona e non c’è nemmeno più, nella descrizione, “giocatore del Barcellona”. Un segnale, doppio, che come detto deve essere tenuto assolutamente in considerazione.

Calciomercato Juventus, tifosi in delirio

E, notando questo particolare, i tifosi della Juventus hanno subito perso la testa. In questo caso la notizia è commentata su Twitter, e tutti ormai hanno piazzato la clessidra come un accordo ormai imminente e dove si aspetta solamente una cosa: l’annuncio ufficiale, quello che tutti sognano di leggere presto da parte della società bianconera.

I social ovviamente non ingannano mai, soprattutto quelli dei giocatori, che fanno capire quale potrebbe essere la prossima destinazione ma non solo. Eloquente quello che ha fatto Bremer qualche settimana fa prima di approdare alla Continassa: nel momento in cui sembrava dell’Inter, aveva messo il like ad una sua caricatura in maglia nerazzurra. Poi l’ha tolto e da quel momento in poi è stato conto alla rovescia per vederlo in bianconero. Chissà che anche stavolta non possa essere così.