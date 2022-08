Calciomercato Juventus, salta il debutto: doppia pista last minute

Calciomercato Juventus, il giocatore salterà il debutto stagionale nella trasferta di Sassuolo, adesso Allegri ha i possibili sostituti.

Mancano pochi giorni dall’inizio del campionato. La Juventus si appresta a cominciare la sua avventura nella prima sfida di Serie A. Una partita difficile contro il Sassuolo che non vedrà presente l’attaccante italiano Moise Kean.

Proprio il casse 2000 non sarà tra i convocati della gara nel debutto stagionale, il futuro dell’azzurro, come scrivono da ‘Tuttsport’, resta in bilico a prescindere dai provvedimenti disciplinari presi proprio in occasione dell’amichevole contro l’Atletico Madrid per l’arrivo in ritardo alla Continassa. Allegri avrebbe infatti già sondato la doppia alternativa.

Calciomercato Juventus, soluzione last minute al posto di Kean | Sondaggi dalla Premier e Ligue 1

Ancora non ci è dato sapere chi sarà, certamente un nome caldo è sempre quello di Depay ormai svincolato dal Barcellona e pronto per firmare con i bianconeri. Ma stando a ‘Tuttosport’ il futuro di Kean è tutt’altro che saldo all’interno della società bianconera.

Un operazione last minute potrebbe infatti arrivare o dalla Premier League o dalla Ligue 1 come scrive il quotidiano sportivo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori delucidazioni in merito ma adesso i tempi del mercato stringono e si dovrà chiudere il prima possibile affinché la “nuova” Juventus prenda definitivamente forma.