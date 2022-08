Calciomercato, dinamite Juventus, triplo accordo ormai imminente

Calciomercato, la Juventus non si ferma ed è pronta al triplo accordo: ormai imminente la chiusura delle ultime operazioni

Una Juventus bombastica, che è pronta a chiudere il triplo accordo secondo TuttoSport in edicola questa mattina. Cherubini è scatenato, e dopo aver portato a Torino anche Kostic, che sarà a disposizione lunedì sera nella sfida contro il Sassuolo, ormai ha in pugno anche Depay, la prima delle tre operazioni che dovrebbero vedere l’ok definitivo ormai nelle prossime ore.

L’accordo con l’attaccante olandese che il Barcellona libererà a zero è totale. Battuta la concorrenza, la Juventus ha così trovato non solo un vice Vlahovic di livello – se in questi termini ne possiamo parlare – ma anche un elemento in grado di fare la differenza con le sue qualità tecniche. Insomma, altro che Arnautovic…

Calciomercato, svolta a centrocampo

E poi sembra in dirittura d’arrivo anche la trattativa per l’addio di Rabiot: il pressing del Manchester United ha dato già i suoi frutti dentro la dirigenza della Juventus, e sembrerebbe ormai aver sfondato il muro eretto da Veronique, la madre del centrocampista francese che ne cura gli interessi. L’addio sembra questione di ore, e subito dopo a Torino dovrebbe arrivare Paredes, con il quale la Vecchia Signora ha trovato da un poco di tempo l’accordo economico. In questo caso ci sarebbero da limare solamente i dettagli con il Psg, società proprietaria del cartellino, che però non dovrebbe opporre nessuna resistenza alla partenza del giocatore.

Una Juventus scatenata quindi, che ha messo su una rosa pronta, di livello, per tornare a vincere immediatamente. Di Maria, Pogba e Bremer sono già da un poco di tempo alla Continassa, Kostic è arrivato l’altro ieri ma già ha capito dove è arrivato. Mancano solamente gli ultimi tasselli. Poi solo il campo dirà se le scelte sono state giuste.