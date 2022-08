Calciomercato, vuole solo la Juventus: doppio intreccio con Rabiot e data clou

Calciomercato, vuole solamente la Juventus e lo ha fatto capire anche alla squadra inglese. L’intreccio con Rabiot è doppio e c’è la data clou

Le notizie sono due: la prima è che lui, il centrocampista che la Juventus ha messo nel mirino, vuole solamente andare alla corte di Massimiliano Allegri, rifiutando persino quella squadra che al momento, con il proprio interesse per Rabiot, potrebbe fargli spazio. Un doppio intreccio con il Manchester United insomma per la società bianconera, che ha deciso di puntare forte sul centrocampista argentino in uscita dal Psg, che ha bruciato anche la concorrenza dei Red Devils che secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà, prima di lanciarsi sul francese bianconera, aveva fatto un sondaggio per l’ex Roma e Empoli.

Un segnale di quelli da non dimenticare. Un segnale che la Juventus ha recepito e che adesso sta cercando di rendere qualcosa in più. La trattativa infatti che dovrebbe portare Paredes alla Continassa secondo le ultime indiscrezioni è ad un punto cruciale. Certo, come sappiamo in mezzo al campo serve un’uscita. E Rabiot in questo momento è l’indiziato numero uno soprattutto perché tra i due club in questione un’intesa è già stata trovata. Manca l’ultimo tassello, l’accordo con il giocatore che comunque, ormai, non dovrebbe tardare ad arrivare.

Calciomercato, countdown Paredes alla Juventus

Poi sarà solamente conto alla rovescia per Paredes in bianconero. Il mediano dai piedi buoni richiesto da Massimiliano Allegri e che è stato individuato in quel calciatore che conosce già il campionato italiano e che porterebbe qualità in mezzo al campo. Manca davvero pochissimo. Un effetto domino che si scatenerà nel momento in cui Rabiot prenderà il volo verso Manchester.