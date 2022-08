Calciomercato, dalla Juventus ai rossoneri: cessione ufficiale

Calciomercato, il club ha appena ufficializzato l’operazione attraverso i suoi canali: si tratta di un prestito secco.

In Svizzera c’è nato, ma è in Piemonte, e più precisamente nella Primavera bianconera, che calcisticamente parlando ha spiccato il volo. Ora però Daniel Leo, classe 2001, ha deciso di esplorare nuovi lidi e di regalarsi un’esperienza – in prestito secco annuale – in un contesto molto diverso da quello che lo ha forgiato e fatto di lui un professionista di tutto rispetto.

Il ragazzo di Lugano, ma di origini italiane, si appresta a lasciare la Juventus e a cambiare, dunque, casacca: da questo momento in poi vestirà la maglia rossonera del Foggia.

Calciomercato, il giovane Leo in prestito al Foggia

L’ormai ex calciatore dell’Under 23 giocherà in prestito nella formazione pugliese fino al prossimo 30 giugno 2023, dopodiché si vedrà. Non è da escludere che possa ritagliarsi un su spazio, dopo la parentesi al Sud, a Torino, dov’era approdato nel mese di giugno del 2020. Il giovane terzino si è fatto notare per la sua propensione offensiva, ma anche per la sua versatilità. Era questione di tempo, perciò, che qualcun altro lo notasse.