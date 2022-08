Juventus-Sassuolo, doppio recupero lampo: sospiro di sollievo Allegri

Juventus-Sassuolo, due pedine fondamentali della rosa saranno, finalmente, disponibili per l’esordio della nuova stagione.

Un vero e proprio respiro di sollievo. Allegri avrà finalmente a disposizione McKennie dopo il lungo infortunio che l’ha visto praticamente assente tutta la seconda parte della stagione scorsa.

Ma a recuperare non è solo il centrocampista texano, si aggiunge alla lista dei convocati anche Juan Cuadrado. Il Panita è finalmente ritornato alla corte di Allegri ed è pronto a fare la differenza a partita in corso (com’è di solito fare da lui).

Juventus-Sassuolo, Allegri gongola | Recupera sia McKennie che Cuadrado

L’esordio è agli sgoccioli. L’adrenalina sale. Lunedì sarà la prima di campionato e la nuova Juventus finalmente si metterà in mostra. Tanti giocatori sono arrivati altri se ne sono andati. Il nuovo corso ha un unico obiettivo concreto, tornare subito sul tetto d’Italia, laddove i bianconeri hanno dominato per nove lunghi anni. non sarà semplice certo, ma è l’obiettivo minimo che una squadra come la Juventus deve raggiungere.

Ci saranno tanti volti nuovi e alcuni recuperi d’eccellenza, in attesa di rivedere, presto, anche Federico Chiesa. Ora i bianconeri punteranno alla vittoria contro una squadra tutt’altro che facile come il Sassuolo. Staremo a vedere che succederà. Appuntamento, chiaramente, per lunedì.