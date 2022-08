Ancora tanti rumors di calciomercato coinvolgono la Juventus quando ormai siamo arrivati all’inizio della nuova stagione agonistica.

Grandi nomi sono già arrivati alla corte di Massimiliano Allegri, anche se purtroppo l’infortunio occorso a Pogba farà sì che il calciatore francese sarà costretto ai box per diverso tempo. Uno stop che potrebbe anche far cambiare qualche strategia di mercato alla società presieduta da Agnelli. Si guarda comunque avanti con la massima fiducia, la Juventus è pronta a fare degli investimenti importanti per tornare presto a vincere.

Si lavora ovviamente non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche riguardo le cessioni. Fondamentali per fare cassa e alleggerire allo stesso tempo il monte ingaggi. Quali saranno allora le prossime mosse che saranno compiute?

Calciomercato Juventus, ancora incerto il futuro dei giovani centrocampisti

Tra i giocatori in partenza da qui fino alla chiusura dei trasferimenti rimangono potenziale i giovani come Rovella, Fagioli e Miretti. Almeno uno di loro è destinato a rimanere, altri invece saranno prestati altrove per far si che possano accumulare esperienza. Il loro futuro è comunque ancora un rebus e lo ha confermato lo stesso allenatore Massimiliano Allegri. “D’accordo con la società, non abbiamo ancora deciso chi dei giovani rimarrà e chi andrà via per giocare e fare esperienza. I giovani che abbiamo sono molto bravi, sono contento, stanno lavorando bene” sono le parole che il tecnico bianconero ha espresso durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Sassuolo. Una decisione riguardo il loro futuro sarà dunque probabilmente presa solamente negli ultimi giorni di mercato, quando sarà chiara e definita anche la questione acquisti per i bianconeri.