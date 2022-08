Calciomercato Juventus, acquisto ormai chiuso: l’ufficialità dopo il Sassuolo

Calciomercato Juventus, sono stati compiuti enormi passi in avanti nella trattativa per portare l’attaccante subito a Torino. Svolta nella trattativa.

Juventus insaziabile: dopo aver messo a segno il colpo Kostic, la “Vecchia Signora” è ormai sempre più vicina alla definizione dell’affare Depay. A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Sassuolo, la trattativa per il trasferimento dell’attaccante olandese in bianconero ha subito un’accelerata a questo punto decisiva.

Secondo quanto evidenziato da “El Mundo Deportivo“, infatti, l’ex Lione si appresta a lasciare il Barcellona grazie alla “carta de libertad”, che permetterà a Depay di accordarsi immediatamente con il suo nuovo club. L’olandese è legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2023, ma nel frattempo il suo entourage avrebbe già trovato un accordo di massima con la Juventus per le prossime due stagioni. Fumata bianca che non dovrebbe tardare ad arrivare, e che potrebbe materializzarsi dopo il fischio finale del match di campionato contro la compagine di Dionisi. Non sono state svelate le cifre con le quali dovrebbe concludersi l’affare, che però potrebbero aggirarsi sui 6 milioni di euro netti più bonus a stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Depay sarà il decimo calciatore a lasciare il Barcellona in questa turbolenta estate: la Juventus ha messo la freccia, e superato la concorrenza di diversi club inglesi che hanno provato a sondare la situazione.