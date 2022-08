Calciomercato Juventus, Depay mai così vicino: la conferma è ufficiale

Calciomercato Juventus, Memphis Depay non è stato mai così vicino: la conferma è ufficiale e la manda direttamente Xavi

In una di quelle partite stregate, dove il pallone non ne vuole sapere di entrare, di solito un allenatore inserisce tutti gli attaccanti che ha a disposizione nel finale, per cercare in qualche modo di prendersi i tre punti. La partita stregata ieri sera ce l’ha avuta il Barcellona di Xavi, che contro il Vallecano in casa nella prima giornata della Liga non è andato oltre il pareggio per zero a zero. Il tecnico catalano però nonostante questo, ha deciso di non buttare nella mischia Depay, il centravanti olandese in uscita che sembra davvero vicinissimo alla Juventus.

Nonostante alla fine i catalani siano riusciti a tesserare quasi tutti i nuovi arrivi – il solo difensore Koundé per il momento è rimasto fuori – devono comunque cedere qualcuno. E l’ex Lione arrivato lo scorso anno a parametro zero rimane quello maggiormente indiziato. E anche la decisione di Xavi di non rischiarlo nemmeno nelle battute conclusive della gara è un segnale importante da tenere in considerazione.

Calciomercato Juventus, Depay vicinissimo

La sensazione è che Depay sia davvero vicinissimo. E, un’altra sensazione, è che anche lui abbia capito che sia arrivato decisamente il momento di cambiare aria se vuole giocare qualche minuto in questa stagione che porterà anche ai Mondiali invernali. La prossima settimana quindi potrebbe rivelarsi decisiva sotto questo aspetto. Allegri lo aspetta alla Continassa per iniziare a lavorare con lui e Depay ha già fatto capire di non vedere l’ora.

Da limare gi ultimi dettagli dell’accordo prima della definitiva fumata bianca. Poi l’olandese sarà ufficialmente un calciatore della Juventus, ormai di dubbi non ce ne dovrebbero più essere.