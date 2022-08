Juventus-Sassuolo, Allegri non si fida: esclusione a sorpresa

Si avvicina Juventus-Sassuolo e la formazione bianconera è ancora tutta da decidere. Ecco le ultime indiscrezioni sui possibili titolari.

Domani è il giorno della partita per i ragazzi di Allegri, pronti per il debutto in campionato contro il Sassuolo di mister Dionisi. Sfida insidiosa, anche perché il mercato è ancora aperto e la Juventus è impegnata nella ricerca di altre pedine per rinforzare l’organico. Ci saranno diverse assenze tra infortuni e squalifiche e dunque c’è poca possibilità di scelta per l’allenatore.

I bianconeri sanno benissimo che devono portare a casa l’intera posta in palio, visto che le rivali per lo scudetto come Inter e Milan hanno già vinto nel loro match d’esordio. Ancora qualche dubbio da sciogliere in extremis, ma alcune decisioni pare che Allegri le abbia già prese.

Juventus, Allegri punta su McKennie: Kostic grande escluso

Stando a quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese su Twitter il tecnico bianconero non farà stravolgimenti e punta ad affidarsi all’usato sicuro. Dunque Kostic, ultimo arrivato in squadra, non sarà inserito nell’undici titolare ma andrà in panchina. A centrocampo invece ci sarà McKennie, pronto a giocare sull’out sinistro ma con libertà di accentrarsi e tentare di inserirsi in attacco alla ricerca del gol. Per un 4-4-2 pronto a modificarsi nel corso dei 90 minuti.

L’undici che Allegri dovrebbe dunque mandare in campo è il seguente: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria e Vlahovic.