Calciomercato Juventus, doppio acquisto anti crisi: 20 milioni prima del Liverpool

Ci avviciniamo ormai alla conclusione della prima giornata di serie A e il calciomercato della Juventus è ancora in fermento.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che alla corte di Allegri mancano almeno altre tre pedine. La società si sta muovendo ormai da tempo e sta sondando il mercato per trovare i profili giusti da portare a Torino per rendere la Juventus una squadra sempre più forte e competitiva. Serve almeno un altro volto nuovo per ogni reparto, viste anche le partenze che ci sono state alla fine della passata stagione.

Non si sta lavorando solo però sul fronte degli acquisti ma anche su quello delle cessioni, indispensabili per poter avere poi un tesoretto da andare a investire e allo stesso tempo abbassare il tetto degli ingaggi. I tifosi sperano che le trattative possano concludersi nel minor tempo possibile, è indispensabile concentrarsi sul campo per non perdere terreno dalle rivali in questa fase iniziale del torneo.

Calciomercato Juventus, lo United pronto ad accelerare per Rabiot

Tra i giocatori in uscita continua ad esserci Adrien Rabiot, che oggi salterà la prima gara della serie A contro il Sassuolo perchè deve scontare un turno di squalifica risalente alla passata stagione. Il centrocampista francese è ormai da qualche tempo in trattativa con il Manchester United e nella settimana che si apre oggi potrebbero esserci delle novità. Anche perché – come ha spiegato il Telegraph – dopo le due sconfitte rimediate nelle prime due gare Ten Hag ha chiesto rinforzi. E gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per chiudere prima del prossimo match che è in programma contro il Liverpool. Non si esclude dunque che la situazione Rabiot possa sbloccarsi nel giro di qualche giorno.