Calciomercato, svolta immediata: contatti bollenti e 17.5 milioni alla Juventus

Calciomercato Juventus, manca poco per la chiusura della trattativa, ecco le ultime novità dell’operazione in uscita.

Rabiot ad un passo dalla chiusura con il Manchester United, come scrive ‘Nicolò Schira’ su Twitter, l’operazione Rabiot è praticamente cosa fatta.

Un’altra chiamata positiva avvenuta ieri tra l’agente di Adrien Rabiot e i ‘Red Devils’. Stando infatti all’indiscrezione, entrambe le parti sono molto fiduciose di chiudere l’affare questa settimana. Alla Juventus arriverebbero 17,5 milioni di euro.

Operazione in chiusura. La Juventus si appresta quindi a consolidare l’affare in uscita. Nelle casse dei bianconeri arriverebbero per 17,5 milioni di euro. Questi stessi soldi verrebbero quindi reinvestiti per un altro centrocampista.

Ovviamente si parla di un profilo che i bianconeri seguono già da diverso tempo. Paredes sta scalpitando, letteralmente, per arrivare in bianconero. Per l’argentino sarebbe un gradito ritorno in Serie A dopo la parentesi che lo vide protagonista proprio con la maglia della Roma. La Juventus, di conseguenza, “cambia pelle” e si appresta a consolidare due colpi davvero importanti in mediana. Rabiot al Manchester verrà schierato come titolare in un centrocampo da rifondare dopo, appunto, l’addio di Paul Pogba arrivato a Torino proprio in questa sessione di mercato. Un mercato spumeggiante per la Juventus che ancora una volta consolida un obiettivo importante, quella di ritornare all’obiettivo scudetto dopo due anni di completa rifondazione.