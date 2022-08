Calciomercato, count-down iniziato: accordo dopo Juventus-Sassuolo

Calciomercato Juventus, la neo promossa ci prova ancora. L’accordo, adesso, potrebbe arrivare dopo l’esordio di campionato.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe partito il conto alla rovescia per il passaggio di Rovella al Monza. La squadra neopromossa in Serie A vuole consolidare un mercato da big e nel mirino come ultimo colpo ci sarebbe proprio il centrocampista bianconero.

Ebbene sì, l’accordo per Rovella potrebbe già arrivare dopo la prima sfida di questa sera, alle ore 20.45: l’esordio in campionato dei bianconeri contro il Sassuolo, all’Allianz Stadium di Torino.

Calciomercato Juventus, Rovella accordo trovato | Affare in chiusura

Un operazione in chiusura che potrà già avere l’ufficialità entro questa sera. I bianconeri sono pronti a cederlo in prestito secco e il Monza di Galliani e Berlusconi consoliderà il quattordicesimo acquisto.

