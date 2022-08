Juventus-Sassuolo, ci siamo | Cosa dicono i bookmakers

Manca sempre meno al debutto ufficiale della Juventus in questo campionato di serie A. Bianconeri in campo questa sera alle ore 20.45.

Tanta voglia di vincere in casa bianconera, ancor più dopo che le altre squadre in lizza per lo scudetto hanno centrato la vittoria. Inter, Milan e Roma hanno fatto il pieno di punti, per questo motivo Bonucci e soci vogliono fare lo stesso questa sera con il Sassuolo di Dionisi. Allegri ha diverse assenze per questa sfida, tra infortuni e squalifiche. Ma metterà in campo il miglior undici possibile, consapevole che nei prossimi giorni potrebbero arrivare dal mercato altri giocatori utili per rendere più forte e competitiva la Juventus.

Queste le probabili formazioni delle due squadre.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Raspadori.

Le quote lo confermano: Juventus grande favorita contro il Sassuolo

Cosa dicono i bookmakers riguardo questa sfida? La Juventus viene indicata come grande favorita per la vittoria. Tant’è che su Sisal Matchpoint il successo dei bianconeri è in lavagna ad “appena” 1.50. Decisamente più alte sono invece le quote del pareggio (4.60) e quella del successo del Sassuolo, quotato 5.75. Per gli analisti dunque sono poche le possibilità di exploit neroverde in casa di una Juve che sa benissimo di non poter fallire all’esordio. Tanta curiosità tra i tifosi per vedere all’opera i volti nuovi: da Di Maria a Kostic, con la speranza che al più presto possano aggiungersi nuovi tasselli nella squadra bianconera.