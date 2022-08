Juventus-Sassuolo probabili formazioni | Due titolari a sorpresa per Allegri

Juventus-Sassuolo è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca questa sera – lunedì 15 agosto – alle 20.45. Ecco le ultime sulle probabili formazioni.

L’attesa dei tifosi si è finalmente conclusa. Oggi inizia anche per la Juventus il cammino nel nuovo campionato e c’è tanta curiosità per vedere all’opera i ragazzi di Massimiliano Allegri. Che sta ancora aspettando l’arrivo di diverse pedine dal calciomercato e che sa benissimo di non poter perdere terreno dalle altre rivali per lo scudetto, che nel frattempo hanno già vinto nel loro match d’esordio.

La stagione appena iniziata sarà particolare, considerata la lunga sosta che ci sarà tra novembre e gennaio per via dei mondiali di calcio che si giocheranno in Qatar. Fondamentale prima della pausa riuscire ad accumulare più punti possibili per rimanere nel gruppone di chi si giocherà il tricolore. Per questo motivo battere il Sassuolo e prendersi i primi tre punti è molto importante.

Qualche scelta a sorpresa per Allegri, seppur costretto a dover rinunciare a diverse pedine. Pogba, Szczesny e Chiesa sono fuori per infortunio, Kean è squalificato così come Rabiot. E allora tra i pali ci sarà Perin, mentre a sinistra in difesa l’allenatore sembra intenzionato a dare una chance a De Sciglio, al posto di Alex Sandro. A centrocampo ci si aspettava Fagioli oppure Kostic, invece alla fine il recuperato McKennie dovrebbe scendere in campo al fianco di Locatelli e Zakaria.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Raspadori.