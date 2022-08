Juventus-Sassuolo streaming | Dove vedere il match in diretta tv e sul web

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Inizia il campionato di serie A e ovviamente Bonucci e compagni vogliono iniziarlo nel migliore dei modi. Prima sfida della stagione in programma allo Stadium, con il Sassuolo di mister Dionisi come avversario. Fischio d’inizio alle 20.45 di lunedì 15 agosto. La partita verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN . Telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.Per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro (39,99 per la versione Plus). Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Da questa stagione tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo dovrà essere sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.C’è grande curiosità per vedere quali saranno le scelte di formazione di Allegri, anche se a dire il vero l’allenatore si ritrova con gli uomini contati. Out Pogba, Szczesny e Chiesa per infortunio, Kean è squalificato e non è a disposizione insieme a Rabiot. A centrocampo dovrebbe giocare McKennie dal primo minuto, con Kostic che andrà inizialmente in panchina. Diverse novità nel Sassuolo: Raspadori è vicino al Napoli da dovrebbe giocare titolare.Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Raspadori.Juventus-Sassuolo streaming, dove vederla, streaming no. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sitomolto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.