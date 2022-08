Calciomercato Juventus, conference call galeotta: accordo con l’aumento.

Il calciomercato della Juventus non si ferma nemmeno per un attimo: ques’anno la dirigenza bianconera è davvero scatenata. Dopo aver chiuso Filip Kostic praticamente pochissimi giorni fa, ecco di nuovo Cherubini ed Arrivabene a lavoro per levigare al meglio quella che sarà la rosa che accompagnerà Massimiliano Allegri durante il prossimo campionato.

Questa volta però il calciatore in questione non rappresenta per la “Vecchia Signora” un trasferimento in entrata, bensì in uscita; e sarebbe anche ora vista comunque la necessità di snellire il monte ingaggi dopo i tanti nuovi arrivati. Fino a questo momento infatto la Juventus è riuscita a concretizzare molto poco in uscita: ad esempio la vicenda Arthur non si è conclusa con la partenza del brasiliano poiché il Valencia di Rino Gattuso si è tirato indietro all’ultimo. Tra gli altri giocatori bianconeri per i quali altri club hanno mostrato interesse ritroviamo anche Adrien Rabiot, il quale potrebbe definitivamente lasciare Torino dopo tre anni.

Calciomercato Juventus, stasera collegamento con Manchester per chiudere Rabiot

Secondo quanto riportato da Dario Pellegrini su Twitter, infatti, stasera dovrebbe tenersi una chiamata tra la società torinese e quella inglese per definire il passaggio del centrocampista della nazionale francese a Manchester. In base a quanto riportato inoltre il Manchester dovrebbe anche alzare l’offerta formulata alla Juventus quando nelle scorse settimane dimostrò interesse per il calciatore, motivo per cui la probabilità che l’affare si chiuderà stasera stesso è davvero molto alta.