Calciomercato Juventus, rebus centrocampo | La situazione

Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento più caldo tra i tifosi nonostante sia già iniziato il campionato di serie A.

Il debutto della squadra di Allegri è stato positivo, il 3-0 rifilato al Sassuolo ha consentito di portarsi a casa i tre punti e dunque di rimanere nel gruppone delle big, che hanno tutte vinto in questo primo turno. Il tecnico ha ritrovato un Vlahovic già in forma smagliante e ha potuto sfruttare al meglio le qualità di un Di Maria che con il suo talento può fare la differenza.

Purtroppo però l’argentino si è subito infortunato e per lui si parla di uno stop di circa 20 giorni. Si guarda comunque avanti con fiducia, anche perché nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità importanti in chiave mercato. La Juve cerca un centrocampista e una punta e non è da escludere che possa fare un tentativo in extremis per un esterno sinistro.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Paredes al momento “congelato”

Il vero rebus però al momento riguarda il centrocampo, con Paredes che rimane il primo nome sulla lista degli acquisti. L’argentino del Psg aspetta però che si liberino delle caselle sulla linea mediana e che ci siano anche delle risorse economiche da poter reinvestire. Gli ingaggi di Rabiot e Arthur pesano parecchio. Per il francese la trattativa con lo United sembra essere tramontata viste le richieste del calciatore, riguardo invece l’ex Barcellona ancora tutto tace.

L’interesse del Valencia sembra essere tramontato visto l’ingaggio del mediano, al quale la Juventus non vuole contribuire. Senza almeno la partenza di uno dei due difficilmente la società bianconera potrà chiudere per Paredes, decisivi i prossimi giorni. In fase di conclusione invece la trattativa che porterà Rovella in prestito al Monza.